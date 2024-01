GENOVA (ITALPRESS) – “Mi pare che ad oggi l’area centrista non abbia un riferimento politico preciso”. Lo dice Giovanni Toti, presidente della Liguria, in un’intervista all’Italpress analizzando il momento politico dei moderati. “La crisi dei moderati – aggiunge – attraversa l’Europa: in Francia il Partito Popolare alle ultime elezioni non è rilevato, la Cdu tedesca fa fatica, i popolari spagnoli non sono riusciti a vincere le elezioni”.

