Toti “Liguria in zona gialla, riaprono i musei nei giorni feriali” - Tuttoggi

“Dopo più di due mesi di stop, lunedì quando la Liguria passerà in zona gialla riapriranno anche i musei, nei giorni feriali”. Lo scrive su facebook il governatore ligure Giovanni Toti che aggiunge: “Una boccata d’ossigeno per il mondo della cultura, tra i più colpiti dalle misure restrittive per contenere il virus, e che adesso ancora di più ha bisogno del nostro sostegno. Compriamo il biglietto di una mostra, di un’esposizione, visitiamo le grandi bellezze che la Liguria ci offre o che eccezionalmente ospita, come la mostra di Michelangelo a Palazzo Ducale, l’ultima che ho avuto la fortuna di ammirare a ottobre prima dello stop e che resterà aperta al pubblico fino a maggio. In questo momento così difficile riscopriamo l’importanza della cultura, sosteniamola insieme, rispettiamo le regole e impegniamoci affinché non debba più fermarsi”.

(ITALPRESS)