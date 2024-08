Toti "Atti poco comprensibili, in discussione autonomia politica" - Tuttoggi.info

GENOVA (ITALPRESS) – “Io credo che mai come adesso e mai come in quest’occasione i problemi della giustizia e della politica si siano intersecati in questa vicenda, e mi auguro che alla politica sia molto chiaro che quello che a Genova fa parte degli atti di accusa è in realtà qualcosa che è poco comprensibile a me” Ha detto Giovanni Toti incontrando i giornalisti davanti la propria abitazione dopo che è stata accolta l’istanza di revoca degli arresti domiciliari. “Ovviamente siamo contenti della decisione presa stamani, secondo me riequilibra alcune decisioni del passato che erano francamente poco comprensibili dal nostro punto di vista. Ci sono atti legittimi, ci sono finanziamenti legittimi, eppure messi insieme secondo la procura connotano un comportamento criminoso. Questo è qualcosa che mette in discussione l’autonomia della politica, sia nei suoi finanziamenti sia nella capacità di incidere sulla realtà, quindi sarà qualcosa che credo non solo dovrà far discutere nelle aule di giustizia, ma anche nelle aule della politica”.

xa8/tvi/gtr