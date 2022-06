Tortora e altre istanze: “Calendario venatorio fatto da chi non conosce la caccia”

“Conoscendo lo stato dell’ arte della caccia in Umbria che, non ostante il trascorrere degli anni e dei cambiamenti di colore politico, continua a caratterizzare il palazzo di Corso Vannucci – commentano – non siamo poi rimasti sorpresi più di tanto. Una Regione che, pur se da noi intrattenuta più volte su questo argomento, continua: a non sedersi al tavolo del Comitato Tecnico Faunistico Nazionale assieme alle altre rappresentanze regionali di tutta l’ Italia; a ritenere inutile l’ aggiungere del nome scientifico delle specie selvatiche animali in elenco; ad arrogarsi – per regolamento – il diritto di stabilire l’ emolumento dei presidenti degli ATC e l’ importo del gettone di presenza dovuto ai consiglieri dello stesso consesso privato; a legiferare al di fuori dei parametri voluti dalla Legge quadro e di omettere la stesura di documenti ritenuti indispensabili dalla stessa normativa nazionale per una corretta pianificazione del territorio, ecc., ecc., non ci sorprende affatto”.

“Ormai ci siamo assuefatti” dicono i firmatari della petizione e i rappresentanti di organizzazioni venatiche di base e presenti in forma organizzata sul territorio dell’Umbria. “Noi – scrivono – che tocchiamo con la nostra pelle, ogni giorno, il territorio. Noi che di politica conosciamo solo quella venatoria; noi che perdiamo più tempo con il nostro Fido che con il nostro partito”. Ricordando che le associazioni di base “non sono nate per raccogliere tessere e assicurazioni”.

“Persone semplici” che conoscono il territorio. Che non dispongono di finanziamenti. E che, “come tutti coloro che vanno a caccia” si attengono “scrupolosamente alle leggi e ai regolamenti”.

Eppure, lamentano, chi non conosce le nozioni basilari di una corretta gestione agro-faunistica, “pretende di farci ingollare l’invenzione bislacca di queste ‘preaperture’ tanto differenziate dalla razionalità, da divenire perfino demenziali”.

A loro ricordano che per andare a caccia hanno sostenuto un esame, “quello che ci permette di esercitare lo sforzo di caccia nei modi e nei tempi voluti dalle normative che abbiamo studiato”.

“Fortunatamente aggiungono – tutto ha una fine. Ma non la nostra passione. Prima o poi tutti gli italiani torneranno alle urne, ivi compresi i cacciatori”. E fanno una previsione che suona come un avvertimento: “Ci sarà così il rinnovo dei responsabili politici regionali e, per i cacciatori, di quello dei responsabili di settore”.

Perché se è vero che “a ognuno il suo mestiere”, per raggiungere obiettivi comuni occorre dialogo, comprensione, coinvolgimento e unità d’intenti. “Parlare di caccia con qualcuno che non la esercita sul campo e avere la certezza di essere compreso – sottolineano – non è cosa di poco conto. Ecco perché occorre conoscere la materia a tutto tondo, oltre la politica. E la caccia, non si limita a essere letta sui libri di testo”.