“La Juventus deve avere la lucidità di capire su quali giocare puntare, i senatori devono far crescere i giovani come Fagioli e Miretti che devono diventare sempre più protagonisti”, dice l’ex difensore a margine della conferenza stampa “Terzo Tempo”, il progetto di Bosch Tec e Lega Pro dedicato ai club di Serie C e ai loro calciatori.

