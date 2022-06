Torneo “Fulvio Sbarretti”, c’è anche la rappresentativa della Polizia

Polizia protagonista anche per la parte formativa

Quest’anno, l’Associazione Bagnara ha chiesto la partecipazione della Polizia di Stato di Perugia coinvolgendola sia per la parte sportiva che formativa dell’iniziativa. I poliziotti, infatti, con la propria rappresentativa hanno preso parte al torneo di calcio a 8. In seguito, hanno parlato di bullismo e violenza giovanile con i giovani partecipanti. Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Perugia, specializzati in queste tipologie di reati, hanno interagito con i ragazzi dando vita ad un’occasione di reale scambio formativo che si è rivelato anche un importante momento di ascolto.

Un momento di sport sano

Tante le domande dei ragazzi alle quali il personale della Polizia di Stato ha risposto offrendo non solo risposte ma spunti di riflessione che hanno suscitato partecipazione ed entusiasmo. Un momento di sano sport, formazione e sensibilizzazione verso tematiche importanti del nostro tempo nel ricordo di un giovane, Fulvio Sbarretti, che per salvare la vita di tanti innocenti ha sacrificato la propria.