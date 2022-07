Torneo di calcio per migranti, Narni promuove l'integrazione - Tuttoggi

Torneo di calcio per migranti e laboratorio di musica, così Narni cerca l'integrazione in attesa della Giornata Mondiale Rifugiato 2023

Un torneo di calcio fra migranti per far crescere integrazione e amicizia. E’ quello che è stato realizzato recentemente dal Comune di Narni, insieme alla comunità educativa Il Porto Riparato e al circolo Arci di Ponte San Lorenzo, nell’ambito della Giornata Mondiale del Rifugiato e dei tre progetti Sai del Comune. Gli organizzatori hanno ideato un torneo di calcio aperto a tutti per offrire l’occasione di ritrovarsi insieme e socializzare. Le tante partite di calcio a sette, precedute da altri incontri di calcetto, secondo gli organizzatori, hanno creato nei ragazzi, ospiti delle strutture di accoglienza, l’entusiasmo che poi ha animato il giorno del torneo.

Torneo di calcio e integrazione

“Sei le squadre partecipanti – spiegano il Comune e gli organizzatori – che hanno unito lo sport alle attività musicali, alla cena all’aperto a base di pizza e all’ospitalità del centro civico per un evento che ha coinvolto non solo i ragazzi e gli operatori dei progetti Sai ma anche le tante persone che per la prima volta hanno conosciuto questo mondo troppe volte chiacchierato ma mai vissuto e sperimentato”.