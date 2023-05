"Torneo dei Bar" 29, back to the origins | Si torna dove tutto è cominciato, ex-Giardino dello Sport - Tuttoggi.info

Lo storico torneo dei Bar si giocherà quest'anno nella location dove il basket spoletino ha mosso i primi passi

Non poteva esserci un ritorno migliore dopo lo stop forzato a causa della pandemia. Lo storico Torneo dei Bar-Memorial Corrado Spatola, giunto alla sua 29^ edizione dei tempi moderni, si giocherà a Spoleto dal 29 maggio al 04 giugno. E per la gioia degli spoletini veraci e di chi ancora si ricorda le storiche partite all’aperto sul cemento, si giocherà in una delle location più prestigiose di sempre, all’ex Giardino dello Sport (Pizzeria Ganzo Spoleto) di Piazza Garibaldi.

Il motivo del trasferimento dal tradizionale Palavecchio a Piazza Garibaldi è legata alla difficoltà di rendere agibile il vecchio impianto che deve essere presto rimodernato.

Per chi non sapesse la storia del luogo, si tratta della vecchia Pista di Pattinaggio a rotelle che ha visto intere generazioni di amanti del basket e del pattinaggio, ovviamente, affollarsi nei giardini e sugli spalti dello spazio proprio a fianco della Chiesa di San Gregorio.

Lì, si sono giocati anche i primi quadrangolari con i campioni di basket di mezza europa e americani che venivano in Italia per farsi notare dalle squadre nazionali.

Nella mente di chi scrive rimane indelebile la famosa San Marino All Stars, forse intorno a l 1976 o 1977, nella quale hanno giocato, prestati alla bisogna, due dei grandi play-guardia di tutti i tempi della Robur Spoleto: Corrado Castrovillari e Alberto Quaglietti.

Ma anche campioni indimenticabili come Willie Sojourner da poco arrivato al Brina Rieti in Serie A, che si fece il suo tour estivo in giro per l’Italia, Giardino dello Sport compreso , facendo riscaldamento prepartita con un cappellaccio da pesca e lanciando una moda assurda che tutti i giocatori spoletini copiarono senza vergogna.

Ai giorni d’oggi però è assolutamente impossibile giocare sul cemento come una volta, per quanto liscio e pulito. Il basket è diventato troppo atletico e così l’organizzazione del Torneo dedicato alla memoria dell’indimenticato Corrado Spatola, ha provveduto ad una speciale copertura di mattonelle antitrauma che ormai sono disponibili per tutti i tornei all’aperto.

Come detto l’ultimo Torneo risale al 2019, pre pandemia. Il vincitore è stato Baretto L’Altrocaffè.

Saranno 9 i Bar in gara:

L’Altrocaffè/Baretto

Caffe degli artisti

Bar Api

Bar Pasticceria Vincenzo

Bar Moriconi

Bar Gelateria Corrado

Piccolo Bar

Goback Lounge Bar

Da Al

Alcune note:

Saranno 108 giocatori (i posti sono già esauriti, ma gli organizzatori prendono ancora le iscrizioni per chi vuole mettersi in coda nel caso qualcuno dia forfait) suddivisi sempre tra tesserati, over 50, donne, under 18, amatori.

Il draft, uno dei momenti più belli e coinvolgenti del pre-Torneo, si svolgerà al bar vincitore dell’ultima edizione Baretto il 18.05.2023. Maggiori info sulla serata sulle pagine social del Torneo e del Bar.

Ci sarà anche la serata della consegna maglie ai giocatori (da definire la data) e i famosi allenamenti per chi volesse prendere confidenza col pallone (date da definire).

Gli aggiornamenti del Torneo quest’anno avverranno tramite codice QR (sulle locandine manifesti ecc) che rimanderà al sito dove verranno inseriti i dettagli delle partite e il programma.

Anche in questa edizione la famiglia Spatola è vicina al torneo e regalerà un Camp di 1 settimana al giovane che più si distinguerà durante le partite.

Lo storico Torneo ha il Patrocinio del Comune di Spoleto, e la presenza di associazione benefiche come il Sorriso di Teo e Spoletosocialsport.

Staff: Jacopo Cappelletti , Giacomo reali, Luca Sordini, Maurizio Quaglietti, Sauro di Sante Coaccioli, Leopoldo Vantaggioli, Antonio Scarabbottini, Denald Nuri, Andrea Celesti, Luca Antonini, Leonardo Anchieri, Marco Lazzarini, Luca Quondam, Jacopo Zanelli,

Info su Facebook