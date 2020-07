Torna “Vivere in coro”, progetto per il Reparto di Oncoematologia dell’Opedale di Spoleto - Tuttoggi

Torna “Vivere in coro”, progetto per il Reparto di Oncoematologia dell’Opedale di Spoleto La dott.ssa Leda Carciofi psicologa-psicoterapeuta del reparto di oncoematologia e il maestro Tullio Visioli concertista, hanno dato vita al progetto “ Vivere in coro”

