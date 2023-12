Torna “Ri-giochiamo”, l'appuntamento con le letterine di Natale - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – Grazie alla generosità dei bambini delle scuole primarie di Palermo, Caltanissetta, Messina e Catania, alla Croce Rossa di Caltanissetta e Messina e al supporto logistico di Poste Italiane, tanti bambini meno fortunati riceveranno un dono per Natale e le successive festività.

Poste Italiane supporta il progetto “Ri-giochiamo”, portando il suo contributo sia in termini di diffusione che logistici. In occasione dell’iniziativa natalizia “la Posta di Babbo Natale” ha infatti promosso la consegna di giocattoli presso gli istituti coinvolti. In questi giorni provvederà alla raccolta dei giocattoli, per poi consegnarli alla Croce Rossa che si occuperà poi di “ridonarli” il giorno della Befana a bambini meno fortunati che hanno scritto le letterine di Natale. A spiegare i contenuti dell’iniziativa Giuseppe D’Angelo, responsabile della Gestione operativa area logistica Sicilia di Poste Italiane. “Andremo con i portalettere nelle scuole, dove ritireremo i giocattoli – dice D’Angelo -. Questi verranno portati in in un centro logistico e poi affidati alla Croce Rossa per donarli ad alcune scuole”. xd6/vbo/gtr