Torna Nero Norcia dopo le circa 25mila presenze del primo weekend - Tuttoggi.info

La 60esima mostra mercato nazionale del tartufo e dei prodotti tipici torna dal primo al 3 marzo

Dopo il successo del primo weekend, con circa 25mila presenze stimate, la 60esima edizione di Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, si prepara a tornare in scena, da venerdì primo a domenica 3 marzo. Ad accogliere i visitatori ci saranno gli oltre 50 stand della mostra mercato (aperti dalle 9 alle 20 nei tre giorni) allestita tra Piazza san Benedetto e l’area intorno al Museo della Castellina, in cui accanto al tartufo, protagonista della rassegna enogastronomica, trovano posto prodotti tipici della Valnerina e di altre zone d’Italia. Inoltre, sono in cartellone tante iniziative collaterali tra cui cooking show, convegni e intrattenimento.

Ad animare l’evento, novità di quest’anno da subito molto apprezzata, c’è il Salotto delle eccellenze, condotto dal giornalista Rai Paolo Notari, in cui si alternano ospiti di diversi ambienti, cucina, enogastronomia, ma anche giornalismo e mondo imprenditoriale, con i quali discutere da più punti di vista di tartufo e territorio. Tra i partecipanti ci saranno sabato 2 marzo Claudio Modesti, enogastronomo e responsabile scientifico Accademia nazionale del Tartufo; Bruno Spaccia, insegnante dell’Istituto alberghiero di Cingoli, e Gianluca Timpone, divulgatore televisivo. Domenica sono invece attesi Rosaria Del Balzo Ruiti, accademica della cucina, Lino Rossi, imprenditore troticoltore, e Giovanni Anversa, giornalista dirigente Rai.

Il salotto è in programma nei due pomeriggi dalle 15 nel Villaggio delle eccellenze in Piazza san Benedetto. Questo stesso spazio, nella centralissima piazza della città, ospiterà diversi momenti di approfondimento: sabato alle 10 il convegno di Coldiretti Umbria sulla valorizzazione delle aree interne, alle 11.30 la presentazione del progetto Fenice di Università per Stranieri di Perugia, Camera di commercio dell’Umbria e Scuola umbra di amministrazione pubblica; domenica 3 marzo alle 14 Contenuti di eccellenza con il giornalista e autore Matteo Grandi.

Sabato e domenica alle 12, inoltre, sempre nella stessa location, ci sarà ‘A contatto con le eccellenze’ uno spazio con degustazioni e contenuti curati dall’Università dei sapori di Perugia.

Il programma di Nero Norcia, la cui logistica e organizzazione è curata per il secondo anno da UmbriaFiere, propone, inoltre, venerdì primo marzo alle 17 allo Spazio Digipass lo spettacolo ‘Il Norcino in scena’ a cura della Compagnia Teatrotredici di Norcia, mentre sabato e domenica tutto il giorno artisti di strada e animazioni per i più piccoli.