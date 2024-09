Torna Militaria alla Torre a Bologna - Tuttoggi.info

Questo weekend, per gli appassionati di oggettistica militare, l’appuntamento è a Bologna per Militaria alla torre, l’evento ormai diventato imperdibile ospitato nell’area espositiva attigua al Museo memoriale della libertà (via Giuseppe Dozza 24). L’apertura al pubblico è dalle 9 alle 18 di sabato, dalle 9 alle 15 di domenica, per chi si iscrive alla newsletter è possibile entrare con biglietto ridotto (la domenica, ridotto per tutti). Per info, CLICCA QUI.

