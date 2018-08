Torna l’Isola del Libro al Trasimeno | Caffè letterari, recitazione e Cabaret

Dopo la pausa del mese di luglio è ripreso il cammino letterario de ” L’Isola del Libro Trasimeno” : con gli incontri di sabato 11 e domenica 12

Agosto, la manifestazione di Italo Marri, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ha inaugurato un fitto ciclo di cafè letterari che porteranno gli appassionati sino al Ferragosto. Proprio nel pomeriggio di sabato 11, presso il Mayfair Bar, nella piazzetta di Passignano sul Trasimeno, Marco Terzetti ha presentato il suo libro ” Lettere di un giovane militare”.

Attraverso le lettere mandate dal fronte della seconda guerra mondiale da parte del protagonista Bruno Terzetti, l’autore racconta come tra le atrocità dei campi di concentramento e la crudeltà della deportazione, sia stato possibile allestire una mostra di ritratti ed opere grafiche realizzati con mezzi di fortuna per combattere attraverso l’arte e le emozioni, i dolori della guerra. In serata, invece, spazio a “Cento minuti” di Chiara Santilli. L’autrice, giornalista ed avvocatessa locale, racconta le vicende di Filippo che, nei simbolici cento minuti a disposizione per cambiare la propria vita, è affiancato dalla figura forte e decisa di Olimpia. Ritorna, così, la figura della donna al centro del dibattito letterario che caratterizza questa VI edizione de “L’Isola del Libro Trasimeno”.

Domenica 12, spazio alla recitazione con Samuele Chiavoloni e i suoi attori che hanno ammaliato un nutrito pubblico di bambini con “Camminando con storie di principesse dimenticate e sconosciute”: il suggestivo spettacolo itinerante si è concluso tra l’allegria dei piccoli spettatori in Piazza Garibaldi, dove si è tenuto anche il cafè letterario con Andrea Maori. L’autore de “I costumi proibiti”, ha offerto invece una particolare analisi della società italiana degli ultimi novanta anni attraverso il costume da bagno e i suoi usi. Insieme a contributi video e materiale fotografico inserito nel suo volume, Maori ha passato in rassegna i principali fatti sociali, storici e culturali che hanno riguardato gli uomini e le donne dalla fine dell’Ottocento sino ai giorni d’oggi, dall’avvento del primo costume da bagno sino al contemporaneo dibattito sul “burkini”.

“L’Isola del libro Trasimeno” continuerà nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 con altri incontri letterari , presentazioni e con uno spettacolo di cabaret finale.

