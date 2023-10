Torna l'albero di Natale di Castiglione del Lago, il più grande del mondo costruito sull’acqua - Tuttoggi.info

Tra ribalta nazionale e tante novità, iniziato il conto alla rovescia per “Luci sul Trasimeno”, che dall’8 dicembre al 6 gennaio trasformerà la cittadina lacustre nel “Borgo delle Feste”

Due mesi al Natale, poco più di 40 giorni all’accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo costruito sulle acque del lago Trasimeno. Il conto alla rovescia per l’evento più atteso dell’anno è arrivato dunque a buon punto, proprio come la macchina organizzativa di “Luci sul Trasimeno”, manifestazione che per le festività 2023 spegnerà le sue prime quattro candeline con una “torta” sempre più ricca a livello di proposte e idee di intrattenimento.

Colori e calore, atmosfere e suoni, profumi e tipicità sono pronti a rendere Castiglione del Lago, ancora una volta, un vero e proprio “Borgo delle Feste”, tra i più noti e popolari d’Italia. Un “marchio di fabbrica” firmato dall’associazione Eventi Castiglione del Lago APS. che, forte dei suoi oltre 100 volontari, ha deciso di ampliare l’offerta di momenti indimenticabili per i migliaia di turisti e non solo pronti per un mese intero ad affollare il borgo lacustre. “Luci sul Trasimeno” accenderà i suoi riflettori sulle festività natalizie da venerdì 8 dicembre a sabato 6 gennaio 2024 con lo spettacolo mozzafiato di sua maestà l’albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua. Un’opera unica nel suo genere con dei numeri da capogiro: 1.080 metri di lunghezza per 50 metri di larghezza, 7.000 metri di cavo, 165 pali portanti e ben 2.600 luci perimetrali.

Un albero “sostenibile”, votato al massimo efficientamento energetico in termini di riduzione dei consumi e di utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che ha saputo catalizzare, anche per questo, l’attenzione degli operatori del settore turistico presenti al TTG Travel Experience di Rimini. La manifestazione, punto di riferimento in Italia per la promozione del turismo mondiale, nei giorni scorsi ha visto la presenza, grazie al Gal Trasimeno Orvietano e Regione Umbria, di una delegazione castiglionese, guidata dal presidente Marco Cecchetti. E’ stata dunque presentata, in un contesto così importante, la prossima edizione dell’evento, in attesa della conferenza stampa ufficiale che si terrà a metà novembre a Roma in collaborazione con l’associazione “I Borghi più Belli d’Italia”.

Su base locale, invece, il tam tam mediatico è iniziato in occasione dell’evento “Corciano Castello di Vino”, grazie all’amicizia e all’ospitalità degli organizzatori e del Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno, e proseguirà attraverso un’assemblea pubblica con la cittadinanza di Castiglione del Lago prevista per il prossimo 5 novembre.

Quello di “Luci sul Trasimeno” è un programma ricco di belle conferme e interessanti novità. Sia all’esterno che all’interno della Rocca del Leone i visitatori potranno immergersi in un percorso multimediale di proiezioni e spettacoli di luce che, tramite l’utilizzo di tecnologie di carattere percettivo e partecipativo, attraversa il tempo e la storia creando un’ambientazione straordinaria e ricca di magia. Immancabile, poi, il “Villaggio di Babbo Natale”, con una nuova location e spazi più ampi pensati per accogliere al meglio i bambini e le loro famiglie. Tornano inoltre, a grande richiesta, la pista di pattinaggio su ghiaccio, il tradizionale mercatino delle strenne e gli allestimenti lungo le vie del centro storico (tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet www.lucisultrasimeno.it).

Un’infinità di proposte per tutti i gusti e le età, insomma, pronte a rendere Castiglione del Lago sempre più fruibile e attrattiva per le prossime festività, come il vero “Borgo delle Feste”.