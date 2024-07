Torna la rassegna canora Canta Cipolla (Voci di Settembre) - Tuttoggi.info

Torna il concorso canoro tutto Made in Cannara: il “Canta Cipolla” (Voci di Settembre) Vi edizione che avrà luogo a Cannara sabato 7 settembre 2024 alle ore 21:00.

Di seguito il regolamento per potervi partecipare:

▪️ Il concorso è aperto a tutti gli amanti della musica, che abbiano compiuto 13 anni di età.

▪️ La performance potrà avvenire voce e base

o voce accompagnata da un solo strumento musicale

▪️ Per accedere alla SELEZIONE sarà necessario inviare al numero 353 4445964 un vostro video con la canzone che verrà presentata durante la serata in cui il candidato dovrà specificare la categoria per cui concorre (cover o inediti sia in italiano che in lingua straniera), nome, cognome, età, provenienza e titolo del brano.