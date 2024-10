Torna la H&K P7, prodotta in Usa (e aggiornata) - Tuttoggi.info

La Heckler & Koch P7 è stata una pistola semiautomatica tascabile che ha lasciato il segno nella progettazione armiera del XX secolo, per diverse caratteristiche uniche: prodotta dal 1979 al 2008, aveva canna fissa in calibro 9×19, chiusura mestastabile a freno di gas ma, soprattutto, un sistema di sicurezza automatico che armava il percussore lanciato solo premendo l’apposita leva sul lato anteriore dell’impugnatura (cosa che poteva essere fatta solo impugnando correttamente l’arma).

Anche una volta “dipartita” dal mercato l’originale arma di H&K, è tuttavia rimasto Oltreoceano uno zoccolo duro di appassionati entusiasti delle sue caratteristiche, per soddisfare i quali è stata costituita una apposita azienda texana, denominata P7pro, che ha annunciato i primi lotti pilota per l’inizio del 2025 e la regolare produzione di serie per metà 2025. Le armi che inizialmente saranno realizzate saranno sia la P7M8 (monofilare in 9×19), sia la P7M13 (sempre in 9×19 ma bifilare), sia la P7K3 (in 9 corto con chiusura labile, ancor più compatta). Numerose saranno le possibilità di personalizzazione, derivanti da una quasi completa riprogettazione. Per esempio, sarà possibile scegliere tra telaio in acciaio, in lega leggera o addirittura in titanio, ponticello combat squadrato o carry con estremità anteriore arrotondata, dust cover liscio o con slitta Picatinny integrale, canna e carrello di differenti lunghezze e anche predisposizione per il micro dot. Anche per quanto riguarda le guancette, sarà possibile scegliere tra diversi materiali e finiture.

Info: p7pro.com

