Torna la cicloturistica Francesco, sport e cultura tra Perugia-Trasimeno e Umbertidese

“Continua, così, il coinvolgimento del comprensorio del Lago Trasimeno e dell’Umbertidese –ha spiegato Cesare Galletti, presidente dell’Asd Francesco nei sentieri –, sempre nell’ottica della realizzazione del Percorso cicloturistico a tabellazione permanente dell’Alta Umbria, a cui hanno aderito 26 Comuni. Accanto alla cicloturistica, nel weekend l’associazione ha promosso un programma di eventi che coniugano il ciclismo, la cultura e la promozione del territorio”.

In particolare, venerdì 31 marzo ci sarà l’apertura della mostra ‘Le bici dei Campionissimi, allestita nella sala espositiva di Palazzo Graziani, su Corso Vannucci, grazie alla disponibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. In esposizione le biciclette cavalcate da Fausto Coppi e dai suoi gregari, tra questi Marco Pantani, Gino Bartali, Francesco Moser, Michele Dancelli, Felice Gimondi, Roger de Vlaeminck. Sabato primo aprile, alle 14.30 e alle 15, ci saranno invece due turni di visita guidata alla mostra ‘Perugino nel suo tempo’, offerte dall’Asd a ciclisti e accompagnatori extraregionali, “la cui disponibilità si è esaurita in quattro giorni – ha sottolineato Galletti –, nonostante si sia ottenuto un ampliamento del numero per gruppo da 20 a 25 partecipanti”.

Sempre sabato, alle 17 alla sala dei Notari di Palazzo dei Priori, andrà in scena ‘Più in alto delle nuvole’, conferenza spettacolo sulla carriera agonistica e le gesta di Marco Pantani condotta da Alessio Stefano Berti, giornalista e testimonial dell’Eroica, con la collaborazione di Alessandro Galli, direttore del periodico di riferimento ‘Biciclette d’epoca’, e di Elisabetta Daolio.

“Se non ci saranno ritardi o impedimenti nel ritorno da Bruxelles, dove ha riferito alla Commissione Europea sull’Eroica – ha detto Galletti –, parteciperà all’evento come moderatore Giancarlo Brocci, ideatore di questa cicloturistica ormai famosa in tutto il mondo”.

“Questa ciclostorica rappresenta un momento importante per Perugia e gran parte dell’Umbria – ha dichiarato Clara Pastorelli, assessore allo sport e al commercio del Comune di Perugia – visto che ha la finalità di promuovere al meglio le bellezze naturalistiche e storiche della città e della regione. L’Asd Francesco nei sentieri è un’associazione sportiva ma ha anche finalità culturali, per cui l’Amministrazione comunale tiene moltissimo a questo appuntamento che richiama ciclisti da tutta Italia”.