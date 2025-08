Torna il Six Kings Slam con Sinner: i partecipanti dell'edizione 2025 e il montepremi da capogiro - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Adesso è ufficiale. Torna il Six Kings Slam, il torneo di tennis di esibizione più ricco del mondo. Dal 15 al 18 ottobre, Jannik Sinner e gli altri migliori tennisti del ranking Atp si esibiranno in Arabia Saudita nella seconda edizione del ricchissimo torneo. Insieme al fuoriclasse azzurro ci saranno Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Jack Draper e Novak Djokovic. I migliori sei dell’attuale classifica. “Per tutti gli amanti del tennis, i re sono tornati” ha scritto su X il presidente dell’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita, Turki Alalshik. “I 6 migliori tennisti del mondo si sfideranno nel Six Kings Slam a ottobre”.

Giunto alla sua seconda edizione dopo il boom del 2024, il torneo a inviti mette di nuovo in palio un montepremi da capogiro: per la sola partecipazione, l’anno scorso i tennisti avevano incassato un milione e mezzo di dollari. Sei, invece, i milioni garantiti al vincitore. Cifre che potrebbero già essere ritoccate verso l’alto. Nel 2024, a trionfare a Riad era stato Jannik Sinner, riuscito a battere in finale Carlos Alcaraz in tre set.