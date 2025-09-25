Torna Fitwalking for AIL per sostenere ricerca e pazienti ematologici - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Una camminata solidale non competitiva per raccogliere fondi e sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. E’ la nona edizione della Fitwalking for AIL 2025 che si terrà domenica 28 settembre in 38 città italiane. La conferenza di presentazione, che si è tenuta presso il Circolo del Tennis del Foro Italico di Roma, è stata introdotta dai saluti di Rossana Ciuffetti, Direttore Sport Impact di Sport e Salute, e dai messaggi del ministro della Salute, Orazio Schillaci e del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, hanno partecipato, tra gli altri, Giuseppe Toro, Presidente Nazionale AIL; Fabio Efficace, Responsabile Health Outcomes Research Unit e Chair Working Party Quality of Life, GIMEMA Gruppo Malattie Ematologiche dell’Adulto “Franco Mandelli”; Antonio Zappi, presidente AIA-Associazione Italiana Arbitri; Maria Luisa Rossi Viganò, presidente AIL Roma.“La Fitwalking for AIL, giunta quest’anno alla sua nona edizione, è per noi molto più di una camminata solidale: è un grande abbraccio collettivo che unisce l’Italia intera nella lotta ai tumori del sangue – ha affermato Giuseppe Toro, presidente Nazionale AlL -. Camminare insieme significa sostenere la ricerca scientifica, garantire assistenza ai pazienti e alle loro famiglie e, al tempo stesso, promuovere uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente. La manifestazione si inserisce nel progetto Ambiente e Salute, perchè siamo convinti che la cura della persona passi anche dalla cura dell’ambito in cui vive, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. E’ un appuntamento che testimonia come solidarietà, salute e sostenibilità possano camminare davvero fianco a fianco”, ha concluso.Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, nel suo messaggio ha sottolineato come la nona edizione della camminata solidale sia “la testimonianza della sinergia naturale che intercorre tra il mondo che mi pregio di rappresentare e l’AIL, un legame che vive e si consolida per effetto degli ideali condivisi, della volontà di perseguire obiettivi comuni, dell’inclinazione tesa a favorire vicinanza e aiuto alle persone bisognose di supporto. Lo sport – ha aggiunto – è uno straordinario antidoto contro l’emarginazione, un formidabile aggregatore destinato a creare le condizioni migliori per superare le difficoltà grazie alla reciprocità. Sono i principi che ci inorgogliscono e che costituiscono la stella polare per le nuove generazioni e per l’intera comunità, la base ineludibile per radicare una cultura di riferimento che rappresenti la leva di crescita del Paese”. Anche quest’anno la Fitwalking for AlL rientra tra le attività legate al progetto Ambiente e Salute.Secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, infatti, un approccio integrato che comprende l’ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del contesto territoriale è l’unico possibile per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale. “Negli ultimi anni si è assistito a una crescente attenzione verso il ruolo dell’attività fisica come parte integrante dei percorsi di cura per i pazienti oncologici”, ha detto Fabio Efficace, Responsabile Health Outcomes Research Unit e Chair Working Party Quality of Life, GIMEMA Gruppo Malattie Ematologiche dell’Adulto “Franco Mandelli”. “Oggi numerosi studi scientifici hanno ampiamente dimostrato, principalmente nei pazienti con tumori solidi, che il movimento, quando adeguatamente calibrato sulla persona, rappresenta una sorta di vera e propria terapia che ha dei benefici importantissimi. Ad esempio: migliorare la qualità di vita, arginare gli effetti collaterali, ridurre il rischio di recidiva, e, in determinati casi, anche migliorare la sopravvivenza dei pazienti, come ha mostrato un recente studio nei pazienti con tumore del colon e pubblicata su una delle più prestigiose riviste mediche. Quindi – ha concluso -, anche per i pazienti onco-ematologici, una attività fisica che sia calibrata sulle caratteristiche specifiche del singolo paziente può avere dei risvolti molto positivi che aiutano il paziente sul versante della funzionalità fisica, emotiva, psicologica e sociale”.La Fitwalking for AIL 2025, che continua a crescere costantemente di anno in anno, si terrà domenica 28 settembre in 38 città italiane, da nord a sud; migliaia di persone cammineranno fianco a fianco per sostenere la ricerca scientifica sui tumori del sangue e l’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. La Fitwalking for AIL vede il patrocinio di Ministero della Salute, Stato Maggiore della Marina e Arma dei Carabinieri, ed è patrocinato da CONI, CSI Centro Sportivo Italiano, AICS Associazione Italiana Cultura Sport, AIA Associazione Italiana Arbitri, Federazione Italiana di Atletica leggera, FIASP Sport per Tutti e Sport e Salute.

– foto xb1/Italpress –

(ITALPRESS).