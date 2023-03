fsc/sat/gsl

Prende il via il BTP Italia, lo strumento che protegge dall’inflazione. Fino all’8 marzo, fa sapere il ministero dell’Economia e delle Finanze, i risparmiatori potranno sottoscrivere il titolo di Stato, il 9 marzo sarà invece riservato agli investitori istituzionali. La diciannovesima emissione, la prima del 2023, avrà una durata di 5 anni e prevede un premio fedeltà pari all’8 per mille per coloro che lo acquistano all’emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028.