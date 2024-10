Torna a Perugia lo Stand-Up for Nuclear, evento di divulgazione sul tema nucleare - Tuttoggi.info

“E se ti dicessimo che il nucleare è la fonte energetica più pulita e sicura che c’è?”.

A prima vista potrebbe sembrare una provocazione, ma questo è ciò che intendono dimostrare gli esperti volontari del Comitato Nucleare e Ragione che sabato a Perugia informeranno sui vantaggi della produzione di energia dal nucleare cercando di sfatare, in maniera amena ma con rigore scientifico, i luoghi comuni che nel nostro paese sono da lungo tempo radicati e così formare un’opinione pubblica più consapevole.

Perugia è infatti tra le 32 città italiane che ospitano la sesta edizione di Stand Up for Nuclear, la manifestazione internazionale nata per promuovere presso l’opinione pubblica i benefici delle tecnologie nucleari in tutti i suoi impieghi civili, in ambito energetico, medico-diagnostico, alimentare, industriale e nella ricerca scientifica.

Un tema questo di stretta attualità visti i rincari del prezzo dell’energia e le sfide della transizione ecologica.

L’appuntamento è per sabato 5 ottobre dalle 9 alle 19 in piazza della Repubblica a Perugia.

Maggiori informazioni su https://nucleareeragione.org/sufn

Luogo: Gazebo in piazza, Piazza della Repubblica, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA