Torna a Lugnano in Teverina l'Orienteering Drama con un nuovo percorso-gioco - Tuttoggi.info

Torna domenica 7 luglio, a Lugnano in Teverina, l’Orienteering Drama, con un nuovo percorso-gioco, organizzato come ogni anno dall’associazione Ippocampo. L’appuntamento è alle ore 9,30 al Palazzo ex Fabbrica: da qui partiranno i cercatori di storie che percorreranno un percorso a coppie, per immergersi, scoprire, esplorare, osservare, ascoltare, riconoscere e reinventare il borgo.

Lugnano sarà così trasformata in un teatro diffuso, con una mappa da riscrivere nell’emozione della gara. Per partecipare all’Orienteering Drama occorre essere muniti di smartphone, auricolari e scarpe comode.

Il progetto

Il progetto è volto alla realizzazione di un itinerario di esplorazione di luoghi reali, e immaginari, dove la materia narrativa, le modalità di spostamento, l’impronta visiva e multimediale si intrecciano nella struttura di un percorso–gioco dedicato a utenti di diverse età.

Concentrato sui paesaggi in cui si svelano gli attrattori culturali e naturali di Lugnano in Teverina, tra il borgo e l’area limitrofa, il percorso darà vita a tre livelli di fruizione (immersivo, partecipativo e interattivo), attivati attraverso un soundwalk di voci e suoni, un itinerario fisico con mappa, l’uso di dispositivi multimediali per un’esperienza di realtà aumentata.