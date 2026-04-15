Torna a crescere il mercato dei veicoli commerciali leggeri - Tuttoggi.info

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Torna a crescere il mercato dei veicoli commerciali leggeri

ItalPress

Torna a crescere il mercato dei veicoli commerciali leggeri

Mer, 15/04/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – Dopo tre mesi consecutivi di contrazione, e la stabilizzazione di febbraio, il mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri archivia marzo col segno più. Le immatricolazioni sono salite a quota 17.568, un incremento dello 0,7% rispetto allo stesso mese del 2025. Lo rende noto Unrae. Anche a marzo si conferma il rilevante apporto del noleggio a breve termine: in sua assenza, il mercato avrebbe registrato un calo dell’1,4%. Nel primo trimestre le immatricolazioni si fermano a 47.110 unità, in calo di 1,5 punti percentuali rispetto a gennaio-marzo 2025. Sul fronte della mobilità a emissioni zero, i veicoli elettrici puri a marzo guadagnano quote di mercato. Sul fronte del sostegno alla domanda, il comparto dei veicoli commerciali leggeri potrà contare nel 2026 sugli incentivi annunciati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per il quale si attendono ancora i provvedimenti attuativi. Per Unrae è auspicabile che la misura venga resa operativa in tempi brevi, per evitare che l’effetto attesa produca un blocco del mercato.
sat/azn

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