Torna a casa con la fidanzata e scatta la lite in famiglia - Tuttoggi

Intervento a seguito della segnalazione al numero unico di emergenza 112, degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto

A chiamare il 112 è stata la mamma, spaventata dalla reazione violenta del figlio andato in escandescenza quando, presentatosi a casa con la fidanzata, i genitori hanno avuto qualcosa da ridire.

A seguito della segnalazione al numero unico di emergenza, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto sono dunque intervenuti per placare gli animi e mettere in protezione le persone in eventuale pericolo.