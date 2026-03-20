Torino, il restauro delle facciate della Gran Madre di Dio in dirittura d'arrivo - Tuttoggi.info





TORINO (ITALPRESS) – Sono in dirittura d’arrivo i lavori di restauro della facciata principale della Chiesa della Gran Madre di Dio di Torino: l’intervento – interamente sostenuto dalla società One Srl – ha l’obiettivo di restituire al monumento la sua originaria bellezza, nel pieno rispetto dell’identità storica e materica dell’edificio. Nel corso di una conferenza stampa sono stati presentati nel dettaglio gli interventi eseguiti finora, che hanno riguardato la pulitura delle superfici, il consolidamento delle parti maggiormente deteriorate – con particolare attenzione al bassorilievo del timpano – e il recupero degli elementi lapidei e scultorei, tra cui capitelli, marmi e statue.

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