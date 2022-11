trl/gsl

Cinque ragazzi italiani di 17 anni, residenti nell’area sud di Torino, sono stati denunciati per aver rapinato un corriere che trasportava della canapa light. Un colpo che avrebbe fruttato ai giovani circa 2mila euro. I cinque minorenni sono stati denunciati, a vario titolo, per rapina aggravata e tre di loro anche per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni.