Tony Effe, relax in piscina alla vigilia del concerto al Circo Massimo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Relax in piscina per Tony Effe alla vigilia del concerto previsto per domenica 6 luglio 2025 al Circo Massimo, a Roma. Il rapper, anche per fuggire all’ondata di caldo record che ha investito la Capitale in questi giorni, è stato fotografato nella piscina dell’hotel Parco dei Principi.

Quella del Circo Massimo è una grande rivincita per Tony dopo le polemiche scaturite con la cancellazione della sua presenza al concerto di Capodanno, organizzato dal Comune di Roma, per i suoi testi considerati “sessisti”. Proprio in un video in cui prende a pallonate il Sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, dopo aver palleggiato con Francesco Totti nello storico sito capitolino, il rapper aveva annunciato la data romana del suo tour.

Non è un caso che Tony Effe abbia scelto proprio Francesco Totti per annunciare il grande evento. Il rapper, che da sempre è un grande tifoso della squadra giallorossa e del mitico numero 10, lo scorso 16 aprile era comparso tra le Instagram stories del Pupone in uno scatto che li ritraeva al Circo Massimo.