Tony Effe, la fuga romantica con Giulia De Lellis alle Maldive: il selfie di coppia - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Ah… l’amore! Tony Effe e Giulia De Lellis hanno preparato le valigie e sono partiti per una vacanza da sogno con destinazione Maldive. Sui social il rapper e l’influencer hanno postato alcuni dei momenti della loro fuga romantica all’insegna del divertimento e del relax.

Sole, spiaggia e acque cristalline. Tony Effe e Giulia De Lellis stanno trascorrendo alcuni giorni in un lussuoso resort in riva al mare alle Maldive: One&Only Reethi Rah Luxury Resort è il nome dell’hotel a cinque stelle in cui Tony (Nicolò Rapisarda all’anagrafe) e Giulia stanno soggiornando. Sui social i due innamorati hanno postato alcuni selfie di coppia che li ritraggono felici, sorridenti e abbronzatissimi.

Il rapper e l’influencer cercano di tenere la loro relazione lontano dall’attenzione mediatica. È raro, infatti, che i due pubblichino sui social foto che li ritraggono insieme come coppia. Ma Giulia e Tony sono oggi una coppia solida e affiatata: il prossimo giugno festeggeranno il primo anno di fidanzamento.