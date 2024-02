Tom Hanks ospite di Fabio Fazio oggi a 'Che tempo che fa' - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Tom Hanks sarà ospite oggi, 11 febbraio, di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, in onda questa sera sul Nove. L’attore, produttore e regista che ha conquistato anche il mondo letterario torna alla scrittura con il suo primo romanzo ‘Nascita di un capolavoro del cinema’, successo internazionale che segue la raccolta di racconti ‘Tipi non comuni’ del 2017.

Nella sua carriera lunga oltre 40 anni Hanks ha vinto due Oscar come Miglior Attore Protagonista, nel 1994 per ‘Philadelphia’ e nel 1995 per ‘Forrest Gump’ su un totale di 6 candidature all’Academy. Ha inoltre vinto cinque Golden Globe, di cui uno alla carriera nel 2020, due Screen Actors Guild Award, sette Emmy e un Orso d’argento al Festival di Berlino.

Nel programma torna anche l’appuntamento con le ‘ragazze terribili’ Mara Maionchi e Ornella Vanoni. E ancora: Margherita Buy e Elena Sofia Ricci, protagoniste del film ‘Volare’, nelle sale dal 22 febbraio, che segna anche il debutto alla regia di Buy; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Paolo Antonio Ascierto, direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione Giovanni Pascale di Napoli; Massimo Giannini; Alessandro De Angelis; Concita de Gregorio; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; l’inviato della Cnn Ben Wedeman; Michele Serra.

Chiude la serata l’appuntamento con ‘Che tempo che fa – Il Tavolo’ con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: il Maestro Peppe Vessicchio; Pachy Scognamiglio, vocal coach di sette degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2024 e ideatore del metodo heARTvoice; Gianmarco Pozzecco, leggenda del basket italiano e CT della nazionale di pallacanestro che il 22 febbraio debutterà nelle qualificazioni ai campionati Europei contro Turchia e Ungheria e a luglio giocherà per la qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024; Enzo Miccio; Raul Cremona; Simona Ventura.