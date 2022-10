Todi, secondo stralcio di lavori per 250 mila euro nell'area del Tempio della Consolazione - Tuttoggi

“L’Amministrazione comunale – sottolinea il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – è al lavoro per concertare le varie situazioni anche con l’avvio dei lavori di ripavimentazione di Via Ciuffelli, il cui cantiere è stato consegnato come previsto il 3 ottobre, così da poter limitare al mimimo i disagi a residenti, commercianti e turisti”. Con la partenza del secondo stralcio presso il Tempio della Consolazione, diventerà ancor più centrale all’interno del sistema di mobilità cittadina il parcheggio di Porta Orvietana per l’accesso al centro storico, tanto che nelle settimane scorse sono state ampliate le agevolazioni per l’abbonamento mensile, il cui costo è stato portato a 22 euro, ovvero 0,73 al giorno.

I lavori del primo stralcio nell’area della Consolazione, ricompresi nel piano di rigenerazione urbana, hanno comportato un investimento di circa 160 mila euro, con l’esecuzione di opere di viabilità pedonale e di arredo urbano e alla realizzazione di una nuova piazzola per la fermata dei bus.