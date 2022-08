Rapina in casa ai danni di anziana, uomo ai domiciliari - Tuttoggi

Rapina ai danni di un'anziana signora di Collazzone. Dopo attività investigativa dei Carabinieri presunto responsabile finisce ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Collazzone, nei giorni scorsi, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un giovane, noto ai Carabinieri, residente in un altro Comune della Provincia, ritenuto presunto responsabile di una violenta rapina in danno di una anziana signora.

La rapina

I fatti risalgono allo scorso mese di luglio, quando l’anziana donna mentre era in casa è stata aggredita da un uomo il quale, per impossessarsi di una collana d’oro indossata dalla signora, non avrebbe esitato ad aggredirla provocandole delle lesioni. L’anziana donna subito ha presentato denuncia ai Carabinieri di Collazzone riuscendo a fornire una particolare descrizione del suo aggressore.