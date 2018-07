Todi, il Comune cerca partner per l’accompagnamento scolastico

Scadono il 23 luglio le domande per la selezione, da parte del Comune di Todi, per l’individuazione di Associazione di Volontariato e/o di Promozione Sociale, per lo svolgimento del servizio di accompagnamento su scuolabus di alunni/e frequentanti le scuole dell’infanzia e i casi obbligatori per legge, e di sorveglianza nell’attraversamento strade, in ingresso ed in uscita dalle scuole, all’inizio e al termine delle attività didattiche, per le scuole dell’infanzia e primaria, per il periodo scolastico settembre 2018 – giugno 2020.

Nell’avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, viene reso noto che “il Comune di Todi, a completamento ed integrazione della gestione del servizio di trasporto scolastico, per gli alunni delle scuole dell’infanzia e i casi obbligatori per legge, assicura l’attività di accompagnamento sugli scuolabus, con funzioni di assistenza e vigilanza, nei confronti dei piccoli utenti del servizio. Il Comune di Todi, assicura altresì, sempre a completamento ed integrazione della gestione del servizio di trasporto scolastico, per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria, la sorveglianza nell’attraversamento strade, in entrata ed in uscita dalle scuole, all’inizio e al

termine delle attività didattiche. E’ intento dell’Amministrazione Comunale valorizzare il ruolo e le molteplici espressioni del Volontariato e della Promozione sociale, riconosciuto come un forte patrimonio della città e come espressione di solidarietà sociale”.

Nel documento sono indicati tutti i dettagli dell’affidamento, scuola per scuola.

