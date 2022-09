Todi Festival 2022, tutti i numeri della 36esima edizione - Tuttoggi

“L’edizione appena conclusa – dichiara Eugenio Guarducci – apre una nuova fase al nostro lavoro di

Direzione Artistica che avrà come scadenza, come noto, il 2024. Una fase, al tempo stesso delicata

ma piena di entusiasmo, che dovrà concentrarsi nel lasciare, a chi verrà dopo di noi, il cosiddetto

manuale delle istruzioni. Un manuale dove non ci saranno regole da seguire scritte su pietra, ma di

sicuro una stratificazione di esperienze che condizioneranno, ci auguriamo positivamente, le scelte

future”.

Passando al resoconto in numeri: Todi Festival ha mantenuto anche quest’anno il consueto format

articolato in 9 giornate di eventi, dislocati in ben 20 luoghi della città, con oltre 130 artisti

coinvolti. Ben 18 le proposte in esclusiva tra debutti o anteprime, nazionali e regionali, di cui una

coproduzione Todi Festival: lo spettacolo inaugurale Il corpo della donna come campo di battaglia.

Numerosi gli spettacoli sold out tra quelli in programma al Teatro Comunale e al Teatro Nido

dell’Aquila, sede della rassegna Todi Off. Carta vincente, in particolare, l’innesto all’interno della

programmazione main stage di spazi dedicati alla poesia, interpretata quest’anno da una

straordinaria Mariangela Gualtieri, la contaminazione tra teatrodanza e circo, con

l’applauditissimo Gelsomina Dreams e l’intensa parentesi musicale aperta con il concerto piano e

voce di Frida Bollani Magoni.

Soddisfazione anche per le 4 esperienze formative, tra masterclass, workshop e laboratori, che si

sono svolte presso il Palazzo del Vignola e la Sala Vetrata dei Portici Comunali. Assiduamente

frequentate da 34 allievi provenienti da tutta Italia, hanno rappresentato per i partecipanti una

preziosa opportunità di studio e lavoro condiviso, vissuta con un entusiasmo pari all’impegno

mostrato dagli instancabili docenti: Davide Iodice, Serena Sinigaglia, Viviana Raciti e il team di

Cornelia Dance Company.

Sfida vinta anche per i numerosi eventi collaterali: dal concerto del Collegium Tiberinum con le

Giovani bacchette del maestro Fabrizio Dorsi protagoniste della XXVI edizione del Corso di

Avviamento alla Direzione d’Orchestra, passando per l’emozionante spettacolo Los limites del

cuerpo/I limiti del corpo scritto e interpretato dalle ospiti del Centro DCA-Disturbi del

Comportamento Alimentare e la proiezione del Cortometraggio vincitore del progetto di

residenza cinematografica Ustories, fino all’assegnazione – da parte di Iubel – del Premio Jacopone

alla Carriera a Michele Mari e Marisa Bulgheroni.

Soddisfazione anche per l’incontro di riflessione su Spettatori, territori e teatri in resistenza che,

in dialogo con lo Spettatore Professionista Stefano Romagnoli, ha coinvolto protagonisti del

settore a livello regionale.

Ampio spazio anche all’arte contemporanea che ha conquistato il pubblico con l’esposizione

temporanea, curata da Marco Tonelli, Progetti del Mondo di Fabrizio Plessi, autore del Manifesto

2022, allestita presso la Sala delle Pietre, per proseguire con l’esposizione collettiva diffusa Todi

Open Doors, promossa da Art Out, che ha artisticamente occupato gli androni di 8 palazzi storici

del centro città, fino all’esposizione di Tommaso Tastini presso l’esclusivo spazio curato da UNU

unonell’unico.

Successo anche per gli Incontri con l’Autore che, grazie alla partecipazione di Giovanni Grasso,

Andrea Zaghi, Patrizia Patrizi, Rita Boini, Elena Volterrani, Fabrizio Dorsi e Paola Ghirotti, hanno

saputo coinvolgere varie tipologie di pubblico, a partire dai più piccini ai quali, in compagnia del

Premio Andersen Sabrina Giarratana, era dedicata la sezione Todi Festival Kids.

Soddisfazione per l’ampia copertura mediatica ottenuta dell’evento di cui si è diffusamente

parlato su stampa, tv e radio, nazionali e locali, per una rassegna stampa, ancora in progress, che

si avvia a superare le 600 pagine.

Todi Festival ha conquistato anche il popolo del web. In particolare crescita i numeri dei social: nei

giorni del Festival la copertura dei post Facebook ha raggiunto 47.917 account per un’interazione

pari a 11.759 e un aumento di 344 followers; sul fronte Instagram gli account raggiunti sono stati

11.600 e le interazioni hanno registrato un incremento del 264%; le visualizzazioni delle storie

hanno superato, nei weekend, le 300 visualizzazioni giornaliere.