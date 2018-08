Todi, ecco il programma della settimana di Ferragosto

Quest’anno a Todi, per la settimana di Ferragosto gli eventi e la Cultura allieteranno le giornate, e sopratutto le serate, di turisti italiani e stranieri presenti in buon numero in città.

Inoltre il ricco programma può creare un indotto interessante per le attività commerciali, oltre ad animare le serate dei cittadini Tuderti che mai come quest’anno hanno potuto vivere la città con passione ed entusiasmo.

Si comincia Martedì 14 Agosto, con il Concerto dei “Belli Freschi” in Piazza del Popolo, una Cover band specializzata nella musica italiana d’autore;

per il 15 Agosto, sempre a partire dalle 21,30, Concerto degli “Onda Sonora”, complesso che proporrà un repertorio internazionale.

Infine, il 18 Agosto, in Programma a partire dalle 18,30, un bellissimo spettacolo di Cabaret presso la Terrazza delle Lucrezie, con piacevoli stornelli romaneschi in un programma tutto da scoprire.

Ce n’è per tutti i gusti durante la settimana ferragostana tuderte, in attesa di chiudere l’Estate con la Cena in Bianco, ed il ricchissimo programma del Todi Festival 2018, senza dimenticare il weekend dell’8 Settembre con tantissimi concerti, oltre ai Fuochi di Artificio e alle solenni celebrazioni religiose della SS Maria della Consolazione.

