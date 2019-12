Todi, bus elettrici tra Piazza Consolazione e Piazza Jacopone - Tuttoggi

“Avevamo annunciato importanti novità circa la vocazione di sostenibilità ambientale che da tempo stiamo imprimendo alla città, in occasione della presentazione dei due veicoli elettrici che sono entrati a far parte del parco auto a disposizione dell’Amministrazione. Ora la nostra opzione per un centro storico carbon free compie un passo fondamentale”.

È lo stesso sindaco Antonino Ruggiano a completare il suo annuncio risalente a pochi giorni fa, sciogliendo l’interrogativo: “Ora la nostra scelta per dare a Todi un futuro verde diventa realmente pubblica, con un nuovo servizio che coniuga accessibilità e vivibilità al centro storico con il più pieno rispetto dell’ambiente”.

Il riferimento è al progetto che l’attivazione di un collegamento gratuito tra Piazza Consolazione e Piazza Jacopone con una navetta elettrica che effettuerà un nuovo servizio continuo giornaliero con frequenza di 15 minuti. Il nuovo servizio, denominato LINEA E, sarà in grado di garantire una mobilità costante durante tutto il giorno, indicativamente dalle 7 alle 20. Nelle fasce orarie di punta la nuova navetta elettrica andrà a sostituire uno dei 3 bus attualmente impiegati nelle navette, per i restanti orari della giornata costituirà l’ossatura del servizio.

I nuovi mezzi consentiranno di ottenere un fortissimo abbattimento dell’inquinamento acustico e ambientale, oltre alla riduzione del disagio dovuto all’ingombro ed alle manovre degli autobus di grandi dimensioni negli spazi riservati in centro, con conseguente riduzione dell’usura e del danneggiamento della pavimentazione stradale, della piazza e degli arredi urbani in generale.

Le nuove navette saranno presentate giovedì 2 gennaio 2020 alle ore 11 presso il Tempio della Consolazione, alla presenza del Sindaco di Todi Antonino Ruggiano, di rappresentanti della Giunta Comunale, dell’ing. Velio Del Bolgia, Direttore Regionale di Busitalia Umbria, e del dott. Alessio Cinfrignini, Direttore di Esercizio Gomma Busitalia Umbria.