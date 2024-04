Todi, anziana investita mentre attraversa la strada: morta 76enne - Tuttoggi.info

Stava andando a ballare con il marito l’anziana 76enne residente a Bettona che è morta ieri sera dopo essere stava investita da un’auto nel tuderte, in località Pian di Porto.

La donna era nei pressi della sala da ballo “Tiberina” e stava attraversando la strada, in un punto rettilineo e illuminato, quando è stata investita da un’autovettura che sopraggiungeva in quel momento. Il conducente si è fermato per prestarle soccorso e ha chiamato il 118, ma purtroppo per l’anziana non c’è stato niente da fare. Sul fatto indagano i carabinieri. L’uomo non procedeva a velocità elevata ed è risultato negativo all’alcool test.