Todi, accesa nuova linea di pubblica illuminazione - Tuttoggi

La nuova linea, costituita da 45 pali, riveste una particolare importanza trattandosi di uno dei principali ingressi alla città, contraddistinto da un elevato traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia. I corpi illuminanti, come detto, assicurano un significativo risparmio energetico che garantirà ad Enel Sole un rapido ammortamento dell’investimento, quantificato in circa 90 mila euro.

Da ricordare che l’Amministrazione sta mettendo in atto un piano finalizzato da un lato a contenere le spese energetiche e, dall’altro, ad assicurare un continuo ammodernamento degli impianti, costituiti da circa 4.000 punti luce alimentati da 300 diversi quadri elettrici e da 22 immobili che ricadono nella gestione elettrica e termica municipale. A tal fine è in corso una gara da 12 milioni di euro, con la formula del partenariato pubblico-privato.

“Puntiamo a conseguire a regime, nei prossimi anni, un risparmio del 73% dei consumi – sottolinea il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – mediante l’introduzione di apparecchi ad alta efficienza e all’attivazione di servizi di smart city con un investimento importante a livello di efficientamento della rete a totale carico del concessionario”.