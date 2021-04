“Ci vogliono scelte radicali, la politica deve avere il coraggio di dire parole di verità. I limiti ai campi elettromagnetici vanno rivisti per mettere le nostre imprese in grado di competere a livello internazionale. Lo ha detto Roberto Basso, Direttore External Affairs WindTre, a margine del convegno “Le Nuove Reti per la crescita, l’industria italiana, i cittadini” organizzato dal Dipartimento Tlc di Fratelli d’Italia.

tan/sat/mrv