Tiziana Cretoni: il coraggio di sfidare le difficoltà e il successo nel ramo assicurazioni - Tuttoggi.info

Il coraggio non è l’assenza di paura, ma la conquista di essa e Tiziana Cretoni ha dimostrato che affrontare le sfide con coraggio è la chiave per aprire le porte del successo. Nel corso della sua straordinaria avventura, Tiziana ha sempre abbracciato il coraggio come guida e il successo come risultato della sua determinazione.

All’età di 56 anni ha deciso, per l’ennesima volta, di rimettersi in discussione e ricominciare tutto dall’inizio affrontando una serie di sfide nella sua carriera assicurativa con coraggio e determinazione. Ha trasformato ogni ostacolo in un’opportunità per crescere e reinventarsi. La sua storia è un esempio di resilienza e spirito imprenditoriale che ispira chiunque abbia sogni da realizzare.

Nata a Spoleto nel 1967, figlia d’arte, Tiziana ha iniziato il suo percorso nel mondo delle assicurazioni quasi per destino. Dopo aver completato il ciclo di scuola superiore nel 1988, si è unita all’attività di suo padre, un agente di assicurazione di lunga data. Inizialmente, questa scelta non era la sua, ma nel corso degli anni ha scoperto di amare profondamente la sua professione.

Tuttavia, la sua crescita professionale non è stata un percorso facile. Dopo 21 anni di collaborazione con suo marito in una società assicurativa al 50%, Tiziana ha deciso di separarsi e perseguire il suo percorso. La sua partnership lavorativa con il marito è stata un’epopea di trionfi e sfide. La gioia dei successi ottenuti insieme ha coesistito con la frustrazione causata da visioni divergenti sul lavoro. Tiziana ha dovuto affrontare una serie di emozioni contrastanti: la gratificazione di ottenere risultati e l’oppressione di sentirsi trattenuta.

“Non è stata una una passeggiata, ma è stata la scelta giusta per me”, afferma con determinazione. Ha trovato il coraggio di abbandonare il noto e cercare nuove opportunità. L’incertezza del futuro si è scontrata con la ferma convinzione che il cambiamento fosse essenziale per il suo benessere e la sua realizzazione personale.

Nel corso degli anni, Tiziana ha affrontato sfide significative, dall’evoluzione tecnologica alla gestione di divergenze di idee. Nel 2021, ha preso la coraggiosa decisione di sciogliere l’attività assicurativa e di unirsi a un’agenzia Unipol Sai. Tuttavia, ha presto capito che questa non era la strada giusta per lei. Il vero punto di svolta è avvenuto nel 2023 quando ha dato le dimissioni da subagente. Nel frattempo, aveva elaborato un progetto audace: creare una società di consulenza assicurativa e finanziaria chiamata F.C. Fare Consulenza Srl. Il progetto prevedeva anche la creazione di una filiale a Spoleto, dove Tiziana avrebbe offerto consulenza assicurativa con l’aiuto della figlia, una laureanda in banca e assicurazioni. Le dimissioni da subagente e l’avvio di una nuova fase indipendente hanno portato un mix di liberazione e sfida. La sfida di superare le “dicerie del paese” e, dimostrare il suo valore, ha aggiunto una dimensione emozionale significativa alla sua lotta per il riconoscimento. Tuttavia, la strada per il successo non è stata priva di ostacoli.

Tiziana ha dovuto superare la diffidenza della comunità locale e dimostrare agli ex colleghi che il suo ruolo è degno di rispetto. “Il più grande ostacolo è stato sentirsi troppo limitata, ma ho deciso di dimostrare che posso volare alto”, afferma con determinazione.

Oggi, a inizio 2024 Tiziana e la sua Cretoni Agency ha raggiunto un nuovo traguardo, diventando intermediaria indipendente per oltre 54 compagnie in soli sei mesi. “Ho ricominciato per la terza volta, ma questa volta è diverso. Sono libera e posso ascoltare le esigenze dei miei clienti senza vincoli”, afferma con orgoglio. Le sensazioni di successo nel diventare intermediaria indipendente sono state accompagnate da una sorta di riscatto personale. Tiziana ha finalmente potuto liberare le ali che le erano state tarpate in passato, provando soddisfazione nel dimostrare a se stessa e agli altri che la sua forza interiore superava ogni dubbio. La sua storia è un esempio di perseveranza, determinazione e reinvenzione. Tiziana ha dimostrato che, nonostante le sfide, è possibile costruire un nuovo cammino e raggiungere il successo. La sua aspirazione è quella di lavorare meno, migliorare la qualità del servizio e valorizzare la sua professione, continuando a specializzarsi e crescere.