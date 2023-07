Tiscali approda nel Metaverso con il supporto del tech provider EY - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Realizzare un ambiente virtuale per gli utenti di Tiscali, organizzato in tre diverse aree personalizzate in base all’obiettivo e alla funzione: dalla componente esperienziale, alla fruizione di contenuti fino all’acquisto di beni e servizi, il tutto in modalità altamente immersiva. È il progetto Tiscali Campus nel Metaverso, con il supporto di EY in qualità di tech provider. “Siamo già oggi tra i primi dieci ecosistemi web in Italia in termini di numero di accessi, ma vogliamo proseguire il nostro percorso di diversificazione multicanale e multimediale. Significa estendere l’offerta di contenuti, inglobare mondi e interessi, diversificare le esperienze di accesso e fruizione, qualificare partnerships sempre più integrate. In sintesi, creare valore”, ha dichiarato Francesco Sortino, direttore Media&Tech di Tiscali Italia.

xb1/trl/gtr