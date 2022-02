Tirreno-Adriatico, le tappe a Terni - Tuttoggi

Tirreno-Adriatico, due tappe passeranno per Terni, sono la terza con arrivo a corso del Popolo e la quarta con partenza dalla Cascata

La Tirreno-Adriatico si svolgerà dal 7 al 13 marzo e due delle sette tappe previste dal circuito sono state fissate a Terni: nello specifico la terza tappa terminerà lungo corso del Popolo e la quarta tappa partirà dalla Cascata delle Marmore.

La tappa di Terni

Nella giornata di mercoledì 9 marzo la partenza è fissata da Siena, località Murlo, con arrivo al centro di Terni, con passaggio per l’orvietano fino ad Amelia, per poi proseguire verso Narni, poi Maratta e corso del Popolo. “Tappa leggermente ondulata con brevi tratti di riposo rettilinei o pianeggianti – si legge nella descrizione della tappa del sito ufficiale della Tirreno-Adriatico – Nella prima parte si affrontano alcune salite degne di nota come la Foce e la strada tra Fabro e Ficulle. Dopo Orvieto inizia l’ultima parte ancora mossa sia altimetricamente che planimetricamente. Dopo Amelia si affronta una lunga discesa per entrare nella piana di Narni e Terni. Strade larghe e rettilinee, dal fondo stradale talvolta usurato, ma senza eccessive difficoltà, portano al traguardo nel salotto cittadino di Terni in corso del Popolo”.

Tirreno-Adriatico, modifiche viabilità

Il mercato settimanale nelle vie del centro di mercoledì 9 marzo sarà posticipato a domenica 13 marzo. La modifica della data è stata deliberata stamattina dalla giunta comunale su proposta dell’assessore Stefano Fatale. Mercoledì 9 marzo è infatti in programma la tappa della corsa ciclistica “Tirreno-Adriatico” proprio nell’area normalmente utilizzata per il mercato settimanale. Per questo, considerata la particolare circostanza, e sentite le associazioni del commercio si è ritenuto di spostare il mercato, eccezionalmente alla domenica successiva.