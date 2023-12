Tirocini nei Comuni del Trasimeno per persone con disabilità | Ecco come candidarsi - Tuttoggi.info

Le esperienze lavorative si svolgeranno presso imprese, associazioni, fondazioni, cooperative, ETS di servizi turistici e culturali.

In un’iniziativa che mira a potenziare l’inclusione lavorativa e l’accesso alle opportunità professionali per le persone con disabilità, l’Unione dei Comuni del Trasimeno sta lanciando un nuovo programma di tirocini extracurriculari. Questa opportunità si svolgerà presso una varietà di enti e organizzazioni sia pubblici che privati, attivi nel settore turistico del Lago Trasimeno. L’elenco include, ma non si limita a, imprese, associazioni, fondazioni, cooperative e Enti del Terzo Settore (ETS), oltre a organismi focalizzati su servizi turistici e culturali.

La portata del progetto si estende anche alle sedi dei partner coinvolti, tra cui la Regione Umbria e FELCOS Umbria Sviluppumbria S.p.A., offrendo così una gamma ancora più ampia di esperienze pratiche e formative.

Destinatari

Possono presentare la propria candidatura i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti minimi (per maggiori informazioni consultare l’art. 7 dell’Avviso).

Essere iscritti al momento della presentazione della domanda ai sensi della legge 68/1999 in uno dei Centri per l’Impiego dell’Umbria;

Avere compiuto 18 anni ed essere in età lavorativa;

Essere in possesso di titoli, qualifiche, certificazioni e/o esperienze che abbiano pertinenza con la materia

Termini e modalità

Per candidarsi occorrerà inviare entro il 16/01/2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata felcos.umbria@pec.felcos.it, indicando come oggetto “Avviso per tirocini extracurriculari – Progetto Trasimeno per tutti”, la seguente documentazione:

Modulo di domanda (Allegato A) integralmente compilato e debitamente sottoscritto, al cui interno il candidato dovrà obbligatoriamente indicare, in ordine di preferenza, le sedi di tirocinio e relativi profili professionali dove vorrebbe svolgere il tirocinio, sulla base dell’elenco contenuto nell’Allegato B dell’Avviso;

Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

Curriculum Vitae del sottoscrittore.

L’Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale – n. 65 del 19/12/2023 e sulla pagina ufficiale di FELCOS Umbria al seguente link.