Tiro fossa olimpica, Silvana Stanco è d’argento

Arriva l’argento per l’Italia nella Fossa olimpica, la storica disciplina del tiro. A conquistarlo è stata Silvana Maria Stanco, che si è arresa soltanto alla guatemalteca Adriana Ruano Oliva, che ha fatto segnare il record olimpico con 45 piattelli colpiti.

Nella giornata Silvana Stanco, dopo essersi assicurata una medaglia, ha staccato l’australiana Penny Smith, arrivando nella sfida a due per l’oro con un ritardo però di tre piattelli, rispetto alla Ruano, nella serie finale da 10. Vantaggio che la guatemalteca, in grandissima forma, è riuscita anche ad incrementare.

Grande però la gioia alla fine per Silvana Stanco, che riscatta la delusione degli uomini nel trap e in parte di Jessica Rossi, che non è entrata nella finale a sei, chiudendo al decimo posto. Ma l’ottima prestazione dell’atleta delle Fiamme Gialle Silvana Maria Stanco ha confermato la tradizione azzurra nel tiro.

“Un argento con riflessi dorati”, ha commentato con soddisfazione il folignate Marco Conti, allenatore della squadra azzurra di Fossa olimpica.