Tir vola da cavalcavia, muore il camionista - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

È morto il conducente del tir volato da un cavalcavia a pochi chilometri da Sassari. Ha perso il controllo del mezzo sulla quattro corsie Sassari-Alghero all’altezza del bivio per Bancali. Il tir è caduto per decine di metri e non è stato facile intervenire. I vigili del fuoco si sono calati con l’elicottero e hanno estratto il camionista dall’abitacolo. I soccorritori del 118 hanno provato per oltre mezz’ora a rianimare il conducente, ma non c’è stato niente da fare.

Sul posto i carabinieri, la Polizia locale di Sassari e i tecnici dell’Anas che si stanno occupando di gestire la viabilità lungo la statale 291 Var ‘della Nurra’.