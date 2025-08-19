 Tir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un'auto: un morto e due feriti a Capalbio - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Tir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un’auto: un morto e due feriti a Capalbio

tecnical

Tir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un’auto: un morto e due feriti a Capalbio

Mar, 19/08/2025 - 19:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 19 agosto, lungo la strada statale Aurelia, al chilometro 134, nel comune di Capalbio (Grosseto), Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un’automobile, con gravi conseguenze anche per un vicino stabilimento produttivo. Un tir è finito dentro il punto vendita di un caseificio che si trova lungo la strada dopo l’urto con un’auto, che si è ribaltata finendo fuoristrada. 

L’allarme è scattato alle ore 16:36, con l’immediato intervento dei soccorsi coordinati dal 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa, una da Capalbio con a bordo un infermiere, e l’altra da Magliano, oltre all’elisoccorso Pegaso 2, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. 

Il bilancio è pesante: un uomo di 59 anni ha perso la vita sul luogo dell’incidente. Un altro ferito, un uomo di 58 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto. Un terzo coinvolto, che si trovava all’interno dello stabilimento interessato dallo scontro, ha riportato ferite lievi ed è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Orbetello. La viabilità sulla Ss1 Aurelia ha subito rallentamenti e temporanee interruzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!