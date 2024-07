Timor Est batte la Cambogia, gol di Figo e (quasi) Cannavaro - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Figo e Canavaro in gol, Timor Est batte la Cambogia per 3-2 nel match valido per la Coppa d'Asia Under 19 in corso in Indonesia. A Subraya, la sfida viene decisa dai gol di giovanissimi calciatori che hanno nomi simili, se non identici, a quelli di due big del calcio europeo.

Vabio Canavaro sblocca il risultato per Timor Est al 34'. Bakhito raddoppia al 37' e Figo Pereira Ribeiro firma il tris al 40'. La Cambogia riduce il gap nella ripresa con Sorm al 55' e Ouk al 60' ma non completa la rimonta.