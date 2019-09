Tifernati brava gente, trovano portafoglio con oltre 3000 euro e lo restituiscono

Non è la prima volta che il senso civico dei tifernati si manifesta in buone azioni verso l’altro. Ma in questo caso quello che ha fatto Antonello Capecci ha davvero bisogno di essere celebrato.

L’uomo, infatti, in vacanza a Venezia per il Festival del Cinema, durante una visita ai tipici negozi di Murano, ha trovato per terra un portafoglio pieno zeppo di soldi: nello specifico 850 euro, 2.500 dollari in contanti (per un valore di oltre 3.000 euro) e numerose carte di credito appartenenti ad un cittadino straniero.

Senza esitazione, Antonello e gli altri tifernati con lui, hanno deciso di riconsegnare quanto trovato ai carabinieri della Stazione locale. Un gesto alquanto nobile che meriterebbe minimo un riconoscimento formale, anche perché l’ammirazione generale da parte di tutti non attenderà a venire.

