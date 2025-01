Tiene hashish in casa, genitori litigano con il figlio 17enne: arrestato - Tuttoggi.info

I militari della Stazione Carabinieri di Passignano sul Trasimeno, coadiuvati da personale dell’Aliquota Radiomobile di Città della Pieve, nella nottata di domenica hanno tratto in arresto un diciassettenne, già noto alle Forze di Polizia, trovato in possesso di 44,5 gr. circa di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Intervenuti presso l’abitazione di residenza di quest’ultimo a seguito di richiesta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 per una discussione in atto tra il minore e i genitori, i militari, all’esito di attività di perquisizione locale e personale condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia, hanno rinvenuto nella sua disponibilità lo stupefacente e un bilancino elettronico di precisione. L’hashish era suddiviso in tre distinti involucri.



Tratto in arresto poiché ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 c.1bis del D.P.R. 309/1990, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il C.P.A. dell’Istituto Penale per Minorenni di Firenze, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, informata.

Lo stupefacente e il bilancino elettronico sono stati sottoposti a sequestro.