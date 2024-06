‘Ti racconto Bettona’, eventi e degustazioni tra natura, territorio e biodiversità - Tuttoggi.info

La settecentesca Villa del Boccaglione ospiterà, dal 14 al 16 giugno, il ciclo di appuntamenti ‘Ti racconto Bettona’, une vetrina dedicata al ruolo dell’agricoltura, al territorio e alla biodiversità. L’evento è parte integrante del progetto “Sapori & Saperi d’eccellenza” nato per sostenere i prodotti enogastronomici del comprensorio locale e valorizzare la sostenibilità delle filiere dell’agroalimentare del territorio.



Grazie alla collaborazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria, l’evento sarà l’occasione per aprire le porte al pubblico della suggestiva dimora grazie alla tre giorni di workshop, visite guidate, spettacoli musicali e teatrali, animazione e intrattenimento per le famiglie e degustazioni gratuite del brand “Bettona Produce Eccellenze”.

Si parte venerdì 14 giugno alle ore 10.00 con il convegno dedicato ai temi dell’olivicoltura, della salvaguardia del paesaggio rurale e del territorio. L’evento, organizzato in collaborazione con il Centro per lo sviluppo agricolo e rurale, vedrà la partecipazione di docenti del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università degli Studi di Perugia. Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, si terrà la visita guidata alla Villa del Boccaglione a cura di MalaUmbra Teatro e della storica dell’arte Gioia Orsini Federici per scoprire, attraverso il teatro, le storie i miti e le leggende di questa storica dimora. Alle 18.30 è in programma la degustazione gratuita dei prodotti locali.

La giornata di sabato 15 giugno si aprirà con gli stand espositivi dei produttori della Confederazione italiana agricoltori (CIA). Alle ore 10, inizio dei lavori per la seconda giornata del convegno incentrato sui temi della biodiversità. Nel pomeriggio sono previste degustazioni di prodotti enogastronomici e visite guidate. La serata si concluderà con il concerto del pianista Edoardo Riganti Fulginei alle ore 21.00.

Domenica 16 giugno, dalle ore 10.00, appuntamento con l’esposizione di attrezzi agricoli storici a cura di Coldiretti, attività didattiche per bambini per imparare a riconoscere la fauna e la flora autoctone e un pic nic sull’erba con i prodotti del territorio. Alle ore 11.00 è in programma l’incontro per illustrare il progetto di restauro dei giardini di Villa del Boccaglione e alle17.30, a cura di Coldiretti Umbria, l’incontro “Agricoltori, Attori di sviluppo – Le priorità dell’agroalimentare umbro”. Alle 19.00 appuntamento con la musica jazz e il concerto di Lisa Primavera quartet, alle 20.00, aperitivo di chiusura dell’evento.

“Sapori & Saperi d’eccellenza è stato un percorso importante e condiviso che ci ha permesso di far conoscere le grandi potenzialità di questo territorio – sottolinea il Sindaco, Valerio Bazzoffia – Con questa iniziativa porteremo a Bettona importanti contributi scientifici sul tema della salvaguardia della biodiversità grazie alla presenza e alla partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali, di associazioni di settore e di categoria, di esperti e ricercatori, imprenditori e produttori. Ringrazio la Soprintendenza dell’Umbria per la collaborazione e il Dipartimento di Scienze agrarie, ambientali e alimentari dell’Università degli Studi di Perugia per aver curato la parte scientifica dell’evento”.





