"Ti amiamo, Papà", i principini debuttano sui social con Kate 'fotografa' - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Ti amiamo, Papà. Buona Festa del Papà”. Nel Regno Unito, all’indomani del Trooping The Colour, la terza domenica di giugno è la Festa del Papà e i principini George, Charlotte e Louis debuttano sui social con un post su X dedicato a William. Poche parole, seguite da due cuori rossi, firmate “G, C & L”. E una foto scattata dalla principessa del Galles, Kate Middleton, tornata ieri in pubblico con la famiglia per la prima volta dopo mesi di assenza dopo l’annuncio di un tumore.

Lo scatto, pubblicato sull’account del principe e della principessa del Galles, ritrae William di spalle su una spiaggia, che abbraccia i figli. Il mare davanti a loro. Una foto realizzata, secondo Kensington Palace, durante un viaggio a Norfolk il mese scorso.

Il post firmato dai tre principini è preceduto da quello firmato da William. Analogo. “Buona Festa del Papà”, si legge con uno scatto di re Carlo giovanissimo con il principe ancora bambino. Una foto, sottolinea la Bbc, scattata il 12 giugno del 1984, quando ancora non era nato Harry.